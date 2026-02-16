Menü Kapat
Samuray robotun kılıç şovu viral oldu

Çinli teknoloji şirketi Robotera, geliştirdiği L7'nin kılıç dansı performansını sergilediği yeni bir video paylaştı. Tsinghua Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen L7, tam boyutlu bir insansı robot olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 171 cm boyunda ve 65 kg ağırlığında olan cihaz, titanyum ve karbon fiber karışımı malzemeden üretilmiş durumda.

Samuray robotun kılıç şovu viral oldu

0:00 42
HABERİN ÖZETİ

Samuray robotun kılıç şovu viral oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Çinli teknoloji şirketi Robotera, Tsinghua Üniversitesi iş birliğiyle geliştirdiği insansı robotu L7'nin kılıç dansı performansını sergilediği yeni bir video paylaştı.
Robotera, insansı robotu L7'nin kılıç dansı performansını sergiledi.
L7, Tsinghua Üniversitesi iş birliğiyle geliştirildi.
Robot, yaklaşık 171 cm boyunda, 65 kg ağırlığında ve titanyum ile karbon fiberden üretildi.
L7, toplam 55 adet bağımsız hareket eden ekleme sahip.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Cihaz toplamda 55 adet bağımsız hareket eden ekleme sahip. Robotera tarafından paylaşılan verilere göre, her bir kolda 7, ellerde ise toplam 12 eklem bulunuyor. Bel bölgesinde ve bacaklarda yer alan eklemlerle birlikte L7, etkileyici bir hareket serbestliği sunuyor.

