Samuray robotun kılıç şovu viral oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çinli teknoloji şirketi Robotera, geliştirdiği insansı robot L7'nin kılıç dansı performansını sergilediği yeni bir video paylaştı. Tsinghua Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen L7, tam boyutlu bir insansı robot olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 171 cm boyunda ve 65 kg ağırlığında olan cihaz, titanyum ve karbon fiber karışımı malzemeden üretilmiş durumda.
Cihaz toplamda 55 adet bağımsız hareket eden ekleme sahip. Robotera tarafından paylaşılan verilere göre, her bir kolda 7, ellerde ise toplam 12 eklem bulunuyor. Bel bölgesinde ve bacaklarda yer alan eklemlerle birlikte L7, etkileyici bir hareket serbestliği sunuyor.