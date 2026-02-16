Komşularını canından bezdirdi! Tencere sesleri mahalleyi birbirine kattı

İstanbul Esenler 'deki görüntüler şok etti!. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı bir kadın, gün içinde birden fazla kez tencereleri birbirine vurarak komşularını rahatsız etti. Öte yandan yoldan geçenlerin üzerine su döktüğü de iddia edilen mahalleliyi canından bezdirdi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken mahalle sakinleri de konunun bir an önce çözülmesini istiyor.