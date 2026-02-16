Aracın çarptığı yaya yola savruldu! Olay anı kamerada

Karaman’da dönüş yapmakta olan SUV aracın çarptığı yaya yola savrularak yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerde yatan şahsın yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın yolun ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalıştığı esnada dönüş yapmakta olan SUV aracın çarparak yere savrulması görülüyor.