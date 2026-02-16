Akrobatik şov pahalıya patladı! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti süresiz iptal edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi. Ayrıca 5 bin 211 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı'da polis ekipleri akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosikletli bir şahıs tespit etti. Polis merkezine çağrılan M.M. isimli şahsa 5 bin 211 bin lira para cezası kesilirken ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Motosiklet ise otogara çekildi.