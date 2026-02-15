Küçükçekmece’de trafik terörü: İki sürücü makas yarışında ölüme meydan okudular

İstanbul Küçükçekmece E-5 kara yolu Sefaköy istikametinde dün akşam saatlerinde, trafiğin en yoğun olduğu dilimde bir motosiklet ile bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan tehlikeli yarış, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Çevredeki araçların arasından yüksek hızla makas atarak ilerleyen ve hem kendi canlarını hem de toplum huzurunu hiçe sayan iki sürücünün o kontrolsüz hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, akan trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden sürekli şerit değiştirip hız sınırlarını zorlayan sürücülerin, dar boşluklardan geçerek ilerlediği anlar açıkça görüldü. Trafiği adeta bir oyun alanına çeviren bu sorumsuz sürücüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

