Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Başakşehir Beşiktaş canlı yayın nereden izlenir taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş bu akşam 6. sıradaki Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yükselişe geçen iki takım da karşılaşmadan 3 puanı alarak serilerini devam ettirmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre kritik karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Taraftarlar tarafından Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı
- maçının canlı yayıncısı belli oldu. 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta mücadeleleri kapsamında bu akşam Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 2-1 galibiyet almıştı. Karşılaşmanın ardından ise Başakşehir Teknik Direktörlük koltuğuna Nuri Şahin getirilmişti. Teknik direktör Sergan Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ilk kez karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçının canlı yayınlanacağı kanallar...

HABERİN ÖZETİ

Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Başakşehir-Beşiktaş maçı, Trendyol Süper Lig 24. haftası kapsamında bugün saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın canlı yayını beIN Sports 1 ekranlarından takip edilebilecek.
Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi forma giyemeyecekken, Başakşehir tam kadro sahada olacak.
Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 1 aracılığıyla canlı olarak takip edebilecekler. Bu sezon ev sahibi ekip Başakşehir ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan Başakşehir güncel olarak karşılaşma öncesinde ligde 6. sırada yer alıyor. Başakşehir karşılaşmada galibiyet alırsa, siyah-beyazlılar ile farkı 1'e düşürecek. Beşiktaş ise bu sezon 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 37 puan toplayan siyah-beyazlılar ligde Göztepe'nin hemen arkasından 5. sırada bulunuyor. Beşiktaş karşılaşmada Başakşehir'i yenerse Göztepe ile aynı puanda olacak.

Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakem olarak Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Muhammet Ali Metoğlu olacağı duyuruldu. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

Başakşehir Beşiktaş canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya geri sayım başladı

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası kapsamında oynanacak olan Başakşehir - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda babasının cenaze merasimi için ülkesine giden Wilfried Ndidi forma giyemeyecek. Başakşehir ise karşılaşmada tam kadro sahada olacak.

#Spor
#beşiktaş
#başakşehir
#trendyol süper lig
#bein sports 1
#Aktüel
