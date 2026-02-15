Başakşehir Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 2 futbolcu kadroda yok

Başakşehir - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11 taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla birlikte devam ediyor. 22. haftanın 3. gün karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar bu sezon 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 37 puan toplayan Beşiktaş, Başakşehir mücadelesinden galibiyet alarak 40 puana ulaşmayı hedefliyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise bu sezon 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 33 puan toplayan Başakşehir, Beşiktaş mücadelesinden galibiyet alarak Avrupa hattı ile puan farkını kapatmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Başakşehir - Beşiktaş maçında sakatlar, eksik ve cezalı oyuncular belli oldu. Peki Başakşehir - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu mu? İşte karşılaşmanın kadrosu

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Ndidi ve Taylan Bulut kadroya alınmadı. Wilfried Ndidi babasının cenaze merasimi için Nijerya'ya gittiği için mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Orkun Kökçü ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 23. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Göztepe maçında forma giyemeyecekler. Başakşehir'de ise herhangi bir eksik bulunmuyor. Ev sahibi ekip tam kadro sahada olacak. Başakşehir'de sarı kart sınırında ise Abbosbek Fayzullaev, Kazımcan Karataş, Nuno Da Costa ve Miguel Crespo yer alıyor. Kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ndidi yerine Asllani'ye ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların bir diğer transferleri Amir Murillo ve Devis Vasquez'in de karşılaşmada ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Başakşehir - Beşiktaş maçının muhtemel 11'ler şöyle:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Beşiktaş: Vazquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon-Gyu Oh

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Beşiktaş ile Başakşehir tarihleri boyunca toplam 38 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 12 tanesinde Beşiktaş, 11 tanesinde ise Başakşehir sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda 51 kere fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 50 golle karşılık verdi.