Karate Şampiyonası'nda evlilik teklifi görenleri şaşırttı

12-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Manisa Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler, Para-Karate, Deaf-Karate ve Veteranlar Karate Şampiyonası, bu kez yalnızca madalya mücadelesine değil, unutulmaz bir ana da sahne oldu. Türkiye şampiyonu olan para karate sporcusu Berkay Uslu, kürsü sevincinin hemen ardından tatamide hayatının en özel adımlarından birini attı. Şampiyonluk coşkusunu salondaki herkesle paylaşan Uslu, kız arkadaşı Ayşe'ye evlilik teklifinde bulunarak duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.