İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
ATM’ye kartını takanlar bu uyarıyı görecek... Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor! Yarın yürürlüğe girecek

Şubat 15, 2026 12:26
BDDK’nın bankalara ilettiği talimat doğrultusunda, 400 bin TL üzerindeki kredi kartı limitlerinin düşürülmesi istenmiş ve bankalara 15 Şubat’a kadar süre tanınmıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte çok sayıda bankanın limit kısıtlama işlemlerine pazartesi itibarıyla başlaması bekleniyor.

Limit değişikliği yapılan müşterilere ise SMS yoluyla bilgilendirme mesajı gönderilecek.

İşte kredi kartıyla harcama yapan hemen herkesi ilgilendiren o düzenlemenin detayları... 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 400 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartları için kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu. Bankalara iletilen talimatta, bu sınırın üzerindeki kartların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapılması talep edilirken, söz konusu kısıtlamalar için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.

 


 

kredi kartı limit

Sözcü'de yer alan habere göre; bazı bankalar limit düşürme işlemlerine erkenden başlarken, çok sayıda banka kısıtlamalar için son güne kadar işlem yapmadı. Pazartesi itibarıyla bankaların peş peşe kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gitmesi beklenirken, düzenlemeden etkilenecek vatandaşlara SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacak.

 

EKRANDA UYARI METNİ GÖSTERİLECEK 

Ayrıca limit değişikliğinden etkilenen müşteriler, kredi kartları ile ATM'den yapacakları ilk işlemde limitlerinin düşürüldüğüne dair uyarı yazısı ile karşılaşacak.

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak nakit avans işlemelerinde de kullanıcılara kredi kartı limitlerindeki değişikliğin nedenini açıklayan bir uyarı metni gösterilecek.

 

400 bin TL üzerinde limite sahip kredi kartlarına yapılacak sınırlama işleminin yanı sıra bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirini dikkate alan bir sınırlama uygulayacak. Kredi kartı alındıktan sonraki ilk 2 yıl için tavan limit, müşterinin aylık gelirinin iki katı olacak. Daha uzun süreli kredi kartlarında ise bu sınır aylık gelirin 4 katına kadar yükselebilecek.

Örneğin 2026 yılında asgari ücret kazanan bir vatandaş, kredi kartı limitini en çok 112 bin TL olarak belirleyebilecek. Ayrıca müşterilerin kredi kartı limit artış taleplerinde aylık gelirlerini kanıtlayacak şekilde belge sunması zorunlu olacak.

