ATM’ye kartını takanlar bu uyarıyı görecek... Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor! Yarın yürürlüğe girecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BDDK’nın bankalara ilettiği talimat doğrultusunda, 400 bin TL üzerindeki kredi kartı limitlerinin düşürülmesi istenmiş ve bankalara 15 Şubat’a kadar süre tanınmıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte çok sayıda bankanın limit kısıtlama işlemlerine pazartesi itibarıyla başlaması bekleniyor.
Limit değişikliği yapılan müşterilere ise SMS yoluyla bilgilendirme mesajı gönderilecek.
İşte kredi kartıyla harcama yapan hemen herkesi ilgilendiren o düzenlemenin detayları...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 400 bin TL'nin üzerinde limite sahip kredi kartları için kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu. Bankalara iletilen talimatta, bu sınırın üzerindeki kartların limitlerinde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş yapılması talep edilirken, söz konusu kısıtlamalar için bankalara 15 Şubat 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre; bazı bankalar limit düşürme işlemlerine erkenden başlarken, çok sayıda banka kısıtlamalar için son güne kadar işlem yapmadı. Pazartesi itibarıyla bankaların peş peşe kredi kartı limitlerinde kısıtlamaya gitmesi beklenirken, düzenlemeden etkilenecek vatandaşlara SMS ve mail yoluyla bilgilendirme yapılacak.
EKRANDA UYARI METNİ GÖSTERİLECEK
Ayrıca limit değişikliğinden etkilenen müşteriler, kredi kartları ile ATM'den yapacakları ilk işlemde limitlerinin düşürüldüğüne dair uyarı yazısı ile karşılaşacak.
Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak nakit avans işlemelerinde de kullanıcılara kredi kartı limitlerindeki değişikliğin nedenini açıklayan bir uyarı metni gösterilecek.
400 bin TL üzerinde limite sahip kredi kartlarına yapılacak sınırlama işleminin yanı sıra bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirini dikkate alan bir sınırlama uygulayacak. Kredi kartı alındıktan sonraki ilk 2 yıl için tavan limit, müşterinin aylık gelirinin iki katı olacak. Daha uzun süreli kredi kartlarında ise bu sınır aylık gelirin 4 katına kadar yükselebilecek.
Örneğin 2026 yılında asgari ücret kazanan bir vatandaş, kredi kartı limitini en çok 112 bin TL olarak belirleyebilecek. Ayrıca müşterilerin kredi kartı limit artış taleplerinde aylık gelirlerini kanıtlayacak şekilde belge sunması zorunlu olacak.