ATM’ye kartını takanlar bu uyarıyı görecek... Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiriyor! Yarın yürürlüğe girecek

400 bin TL üzerinde limite sahip kredi kartlarına yapılacak sınırlama işleminin yanı sıra bankalar, 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüm kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirini dikkate alan bir sınırlama uygulayacak. Kredi kartı alındıktan sonraki ilk 2 yıl için tavan limit, müşterinin aylık gelirinin iki katı olacak. Daha uzun süreli kredi kartlarında ise bu sınır aylık gelirin 4 katına kadar yükselebilecek.