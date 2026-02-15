Akdeniz açıklarında deprem! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz'de sabah saatlerine doğru deprem meydana geldi. Merkez üssü Kıbrıs açıkları olan sarsıntıya ilişkin resmi açıklama geldi.

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 05.36'da merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2022865208797245669