Akdeniz açıklarında deprem! AFAD verileri açıkladı

Akdeniz'de sabah saatlerine doğru deprem meydana geldi. Merkez üssü Kıbrıs açıkları olan sarsıntıya ilişkin resmi açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 05.36'da merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
