Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat 2026 güncel fiyatlar

Altın fiyatları oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 15 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 5.033,68 dolar
Satış: 5.034,59 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.673,87 TL
Satış: 6.982,78 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 47.685 TL
Satış: 48.044 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.010,63 TL
Satış: 47.971,27 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.916 TL
Satış: 24.114 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.958 TL
Satış: 12.057 TL
GRAM ALTIN
Alış: 7.075,01 TL
Satış: 7.075,98 TL