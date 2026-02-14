Menü Kapat
TGRT Haber
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Şubat 14, 2026 13:37
1
En ucuz SUV’lar

SUV araçlar günden güne popülaritesini artırırken, şehir içinde de sıklıkla tercih ediliyor. Konfor ve güvenliği aynı anda sunan araçların fiyat avantajı da tercih edilmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda piyasada büyük bir talep gören en ucuz SUV’lar belli oldu. Buna göre en uygun SUV’un fiyatı 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor. İşte ayrıntılar…

2
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Mercedes’ten Honda’ya, Toyota’dan Fiat’a otomotiv devleri yeni SUV modelleri ile piyasada geniş bir yer kaplıyor. Diğer yandan otomobil satıcılarının paylaştığı verilere göre de SUV model araçlar her zamankinden daha fazla talep görüyor. Otomobil almayı planlayanların en çok araştırdığı konuların başında ise “En ucuz SUV’lar”yer alıyor. İşte piyasayı sallayan araçların en uygun fiyatlıları…

3
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

EN UCUZ SUV’LAR

BMW X1 xDrive25e X-Line 5 milyon 409 bin 400 lira

4
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Mercedes EQA 250+ 4 milyon 217 bin lira

5
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira

6
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Audi Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI 3 milyon 504 bin 957 lira

7
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

8
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 2 milyon 655 bin 395 lira

9
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

MG HS 2 milyon 540 bin lira

10
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Honda HR-V 1.5L Elegance Hibrit 2 milyon 389 bin lira

11
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 310 bin lira

12
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 270 bin lira

13
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2 milyon 181 bin lira

14
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 2 milyon 178 bin lira

15
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2 milyon 150 bin lira

16
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 51 bin lira

17
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 9 bin 300 lira

18
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira

19
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira

20
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira

21
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 796 bin 600 lira

22
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1 milyon 780 bin lira

23
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

24
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 742 bin 881 lira

25
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 700 bin 300 lira

26
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

BYD ATTO 2 130 kW 1 milyon 624 bin lira

27
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Fiat Grande Panda 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima 1 milyon 524 bin 900 lira

28
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump 1 milyon 490 bin 500 lira

29
En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

Citroen e-C2 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 468 bin lira

TGRT Haber
