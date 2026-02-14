En ucuz SUV’lar belli oldu! Piyasayı sallayan araçların en uygunu 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor

SUV araçlar günden güne popülaritesini artırırken, şehir içinde de sıklıkla tercih ediliyor. Konfor ve güvenliği aynı anda sunan araçların fiyat avantajı da tercih edilmesine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda piyasada büyük bir talep gören en ucuz SUV’lar belli oldu. Buna göre en uygun SUV’un fiyatı 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor. İşte ayrıntılar…