İzlemeye kalp dayanmaz! Çocukların TEM’deki tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul’da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerini ayıran TEM Otoyolu’nda kaydedilen görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. İki çocuk bariyerleri aşarak akıp giden trafiğin içinde tehlikeli şekilde karşıya geçmeye çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde otoyol kenarında bulunan iki çocuk, yoğun araç trafiğine ve tehlikeye aldırmadan bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı şeride geçmeye çalıştı. Çocukların bir şeridi tehlikeli şekilde geçtiği, ardından diğer yöne geçmek için beklediği ardından ise koşarak yolun karşısına geçtikleri görüldü. O tehlike dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.