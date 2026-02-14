Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazanın adresi, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.