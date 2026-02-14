Menü Kapat
15°
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Jandarmadan tefecilere büyük darbe! 25 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi

Ankara ve Diyarbakır'da, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçlarına yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken şüphelilerin hesaplarında 25 Milyar 119 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadan tefecilere büyük darbe! 25 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi
Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak başkent ve 'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve " ve Nitelikli " suçlarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

25 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Jandarmanın operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 25 Milyar 119 milyon lira para hareketi bulunduğu tespit edildi. 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulan şüphelilerin 18’i tutuklanırken 12’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçunu da örgütlü olarak işleye şüphelilere ait, 123 taşınmaza, 38 araç ile 180 banka hesabına el kondu. Operasyonlar sonucu; farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları ortaya çıktı
Şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

