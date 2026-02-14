Bakanlıktan çocukları suçtan koruyacak yeni uygulama

Türkiye'de son dönemde artan 'suça sürüklenmiş çocuklar' vakalarının önüne geçmek için hükümet harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 500 bini aşkın kullanıcısı bulunan e-Rehberlik sistemi, çocuklara suça sürüklenmeden müdahale etmek amacıyla geliştirilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre; e-Rehberlik uygulamasıyla gençler ve çocuklara, çevrim içi ve yüz yüze rehberlik hizmeti ile uygun eğitim programları sunuluyor.

Geçen yıl bu sistemden 16 bin 655 çocuk ve genç yararlandı. Ayrıca Bakanlığın Eğitim Deneyim Uygulama (EDU) Portalı'nda uzman akademisyenler tarafından hazırlanan yüz yüze ve dijital eğitimlere 15 milyondan fazla genç ve çocuk katıldı.

AİLELER DE YÖNLENDİRİLECEK

Türkiye’nin yetenek tipi ve beceri haritalarına göre geliştirilecek yeni uygulama üzerinden verilecek eğitimlerde çocukların yanı sıra aileleri de yönlendirecek içerikler bulunacak.

Örneğin; çocuğun bireysel spora daha yatkın olması, müziğe karşı daha ilgili olması şeklinde değerlendirmeler yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ ERİŞİM

2026 yılı içerisinde tanıtımının yapılması planlanan yeni uygulama e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak bütün genç ve çocuklara sunulacak.