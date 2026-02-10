Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TBMM Komisyonu görüştü: Yaşa göre yaptırım teklifi

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu 'suça sürüklenen çocuk' kavramını yeniden ele aldı. Bu kavramın çocuğun 'suçsuz' olduğu kavramının toplumda algı oluşturduğuna dikkat çekilirken cezalarda yaşa göre yaptırım uygulanması önerisi de görüşüldü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 21:22

Mattia Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan gibi çocukların, 18 yaş altı çocuk sayılan bireyler tarafından katledilmesi sonrası "suça sürüklenen çocuk" kavramı yeniden ele alınıyor. TBMM'de oluşturulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda, toplumun beklentileri ve hukuki gerekliler sunumda ele alındı.

"SUÇA KARIŞMIŞ, SUÇA BULAŞMIŞ ÇOCUK İFADESİ DAHA YERİNDE"

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Kaya, "suça sürüklenen çocuk" ifadesi kullanıldığında çocuğun hiçbir suçu olmadığı, çevre tarafından suça itildiğinin akla geldiğini belirterek, "Dolayısıyla da çocuğun bir kusuru olmadığı için de çocuğu cezalandırmamızın meşruiyetini de ortadan kaldıran bir ifade olduğu doktrinde söyleniyor. Bu yüzden de doktrinde çocuğun suça sürüklendiği değil, suça karışmış, suça bulaşmış çocuk ifadesinin daha yerinde olduğu kanaati var." ifadelerini kullandı.

Sadece mağdurlar için değil, suça sürüklenen çocuklar için de koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanabildiğini söyleyen Kaya, "12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza sorumluluğu bulunan çocuklara direkt ceza verilmemesi, kademeli bir yaptırım sisteminin uygulanması gerektiği birçok kişi tarafından ifade ediliyor." diye konuştu.

Kaya, "Bir kişiye güvenlik tedbiri verilebilmesi için o kişinin suç işlediğinin anlaşılması gerekiyor. Zaten 0-12 yaş arasındaki çocuklara yargılama yapamıyoruz dolayısıyla o suçu işleyip işlemediğini tam olarak anlayamıyoruz. Güvenlik tedbiri kişinin tehlikeliliği nedeniyle veriliyor." bilgisini verdi.

İNGİLİZ HUKUK SİSTEMİNDE CEZA YAŞI 10

İngiliz hukuk sisteminde ceza sorumluluk yaşının 10 olduğunu söyleyen Kaya, "Kişinin topluma yararlı işte çalıştırılması gibi bir ceza veriliyor orada. Bunu başlı başına bir ceza türü olarak görüyoruz. İngiliz hukuk sisteminde suça sürüklenen çocukların ailelerine belirli yaptırımlar uygulanıyor. Ebeveyne diyorlar ki 'Çocuğunun her gün belirli bir saate kadar evde olmasını sağlayacaksın.' Buna uymazsa adli sicil kaydına geçiyor." dedi.

Kaya, bir çocuk suç işlediğinde Türk Ceza Kanunu'nun 233. maddesine göre ebeveynin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakılabildiğini belirterek, "Normalde çocuğun suç işlemesi durumunda cezaların şahsiliği ilkesi gereği ailelere ceza veremiyoruz. Çocuk suça sürüklendiğinde ebeveynler yükümlülüklerini yerine getirmemişse bundan dava açılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUĞUN TOPLUMA KAZANDIRILMASI AMAÇ"

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, yargısal süreçlerde çocuklar için koruyucu ve onarıcı yaklaşımları anlattı.

"Diversiyon" kavramına ilişkin bilgi veren Gökkaya, diversiyon ile çocuğun adli sicil kaydı oluşmadan suça sebep olan davranışlardan uzaklaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Gökkaya, çocuğu suça iten pek çok unsur olduğunu dile getirerek, "Belki aileyle, eğitimle ilgili sıkıntılar var. Burada amaç tamamen çocuğun ihtiyacını belirlemek, çocuğun bu ihtiyaçlarını tamamlamak suretiyle suçtan uzaklaştırmak." dedi.

Gökkaya, çocuğun tekrar topluma kazandırılması için sürecin takip edilmesi ve çocuğa özgü tedbirlerin alınmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar bazen yargılama sürecine dahil olduklarında televizyon programlarında, dizilerde gördükleri modellere özeniyorlar. Bir kere yargılandığı zaman hiç yargılanmama korkusunu yenmiş oluyorlar. Onlar için yargılanmak normal bir şey oluyor. Kendilerine yüklenen bir rol var. 'Ben artık suçlu bir kişiyim' diyerek kendisini bir rol içinde hissediyor ve o rolün gerekliliklerini yerine getiriyor. Çocuğu mahkemeye çıkarmak, çocuğu ceza infaz kurumuna koymak iddia edilenin aksine caydırıcı olmuyor."

Kaya ve Gökkaya, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çocukları (!) Suça Sürükleyen Aileler (!)
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Suça sürüklenen çocuk' komisyonu kurulacak
ETİKETLER
#Gündem
