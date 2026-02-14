Menü Kapat
15°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sevgililer gününde 112 Çağrı Merkezi'ni aradı, isteği herkesi çıldırttı! Para cezası kesildi

14 Şubat Sevgililer Gününde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş sevgilisi ile çok mutlu olduğunu söyleyerek pasta istedi. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa bin 882 TL para cezası kesildi.

Sevgililer gününde 112 Çağrı Merkezi'ni aradı, isteği herkesi çıldırttı! Para cezası kesildi
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.02.2026
09:17
|
GÜNCELLEME:
14.02.2026
09:17

14 Şubat Sevgililer Gününde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşın isteği dikkat çekti. operatörünün ‘Nasıl yardımcı olabilirim' sorusuna, ‘Ne bileyim bir pasta getirir" demesi üzerine operatör tarafından hattın meşgul edilmemesi için çağrı sonlandırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, "Sevgililer Gününde Hatırlatma" uyarısı yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notu düştü.

PARA CEZASI YAZILDI

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden vatandaşa Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL kesildi.
Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığını vurgulayarak, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çekerek bu tür asılsız ihbarların, gerçek ihbarda kurtarılması muhtemel bir cana neden olabileceğini söylediler.

İŞTE O KONUŞMA

Vatandaş ile 112 operatörü arasında telefonda yaşanan o diyalog:
-Acil Çağrı Merkezi.
-İyi akşamlar, kolay gelsin.
-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?
-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?
-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.
-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.
-Evet.
-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?
-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?
-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.
-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?
-Yok.
-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum.

TGRT Haber
