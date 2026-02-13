Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

AJet’ten 'Sevgililer Günü' kampanyası! Yüzde 50 indirim detayı

AJet’in kampanya dahilindeki indirimli biletleri, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’den 14 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler 16 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı hatlarda kullanılabilecek. İşte detaylar...

AJet’ten 'Sevgililer Günü' kampanyası! Yüzde 50 indirim detayı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 11:35

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi , ’ne özel başlattı. Kampanya ile yurt dışı seyahatlerinde ikinci bilet yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuldu.

AJet’ten 'Sevgililer Günü' kampanyası! Yüzde 50 indirim detayı

AJet’in kampanya dahilindeki indirimli biletleri, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’den 14 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler 16 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet’ten 'Sevgililer Günü' kampanyası! Yüzde 50 indirim detayı

İKİNCİ BİLET YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıca ikinci bilet için, seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak. Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

