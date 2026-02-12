İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, ne kadar oldu? 2026 Şubat abonman, öğrenci ve tek basım bilet fiyatları

Tarife Komisyonu ile Ulaşım Trafik Komisyonu’nun hazırladığı teklifte otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarına zam yapılması yer aldı. Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra taksi ve okul servis ücretlerine artış yapılması gündeme geldi. 2025 yılının Eylül ayında toplu taşıma zamlanacak İstanbulkart tam bilet basımı 35 liraya olurken öğrenci için aylık abonman 494 lira olmuştu. İBB geçtiğimiz yıl yapılan yeni düzenlemeyle beraber kentteki ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yarine İBB Meclisi’nde alınması için harekete geçmişti. İBB bünyesinde oluşturulan komisyonlarda ulaşım ücretlerine yönelik yeni bir teklif hazırlandı. Peki İstanbul’da otobüs, metro, marmaray, metrobüs, vapur zamlandı mı? İşte, toplu taşıma araçları güncel ücretleri…

2026 ŞUBAT İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretleri hakkında yeni bir teklif hazırladı. Sunulan teklifte otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla beraber taksi ve okul servislerine yüzde 20 yapılması istendi. İstanbul’da son olarak geçtiğimiz yıl Eylül ayında artış yapılmıştı. Yeni tarife kabul edilmesi durumunda 16 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak. Komisyonlarda sunulan teklif henüz resmi olarak kabul edilmedi.

İBB TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis’inde görüşülen teklifin kabul edilmesi durumunda toplu taşıma araçlarına yüzde 20 zam yapılacak.

Teklife göre elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya yükselirken aylık abonman ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya yükselecek.

İndirimli olan öğrenci bileti ise bu durumda 17,08 liradan 21 liraya yükselecek. Aylık öğrenci abonmanı ise yaklaşık 100 lira yükselerek 592 lira seviyesine ulaşacak.

HATIRLATMA: İBB toplu taşıma ücretlerine yönelik artış Meclis’te görüşüldü. Fiyat tarifesinin uygulanması için resmi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimize eklenecektir.

2026 ŞUBAT GÜNCEL OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MİNİBÜS FİYATLARI

Elektronik tam basım bilet: 35 lira

Öğrenci: 17,08 lira

30 yaş üstü öğrenci: 31,50 lira

Sosyal 25,06 lira

AYLIK ABONMANLAR

Tam: 2 bin 748 lira

Öğrenci: 494 lira

30 yaş üstü 2 bin 474 lira

Sosyal: Bin 709 lira