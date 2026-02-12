Sevgilisini katletti, suçunu gizlemek için bakın ne yaptı! Gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı

İngiltere'de sevgilisini katleden Polonyalı Anna Pontedworna, cesedi parçalara ayırarak evlerinin bahçesine gömdü. 40 yaşındaki Pontedworna, Derby Crown Court'ta görülen davada suçlu bulunarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Pontedworna, 2009 yılında partneri Izabela Zablovka ile Polonya'dan İngiltere'nin Derby şehrine taşındı. Zablocka, 2010 yılında ailesiyle aniden iletişimini kesince Polonya'daki annesi ve kızı tarafından kayıp olarak bildirildi.

Savcılığa göre Pontedworna, Zablocka'yı 2010 yılında katletti.

KASAPLIK BECERİLERİNİ KULLANDI

Mahkemede aktarılan bilgiler ışığında sanık, profesyonel kasaplık becerilerini kullanarak cesedi ikiye böldü ve evlerinin bahçesine gömdü. Daha sonra mezarın üzerini betonla kapattı.

Hakim Heather Williams, karar duruşmasında sanığa hitaben, “Sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettin” ifadelerini kullandı.

Cinayet uzun yıllar aydınlatılamadı. Ancak geçen yıl, Polonyalı bir gazetecinin Zablocka’nın kayboluşunu araştırmak üzere sanığı ziyaret etmesinin ardından Pontedworna polise cesedin yerini açıkladı.

Yetkililer, yapılan kazı çalışmasında insan kalıntılarına ulaştı ve soruşturma yeniden açıldı.