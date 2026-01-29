Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sevgilisini bıçakla katleden caninin savunması şoke etti: "Yaşasın istedim, ambulans çağırdım"

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin’i 4 bıçak darbesiyle vahşice katleden Burak İnci, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan canini mahkemedeki savunması şoke etti.

29.01.2026
29.01.2026
saat ikonu 14:24

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 22 Mayıs 2025 tarihinde yaşanan olayda; birlikte alkol alan Dilruba Elif Çetin’i (22) ve Burak İnci’nin (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnci, Çetin'in sırtından 4 kez bıçaklayarak acımazsızca katletti.

Sevgilisini bıçakla katleden caninin savunması şoke etti: "Yaşasın istedim, ambulans çağırdım"

Katil zanlısı Burak İnci'nin yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan İnci, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını iddia etti.

Dilruba’yı bıçakladıktan sonra hemen 112’yi aradığını söyleyen İnci, "Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hala onu unutamıyorum" diye konuştu.

Sevgilisini bıçakla katleden caninin savunması şoke etti: "Yaşasın istedim, ambulans çağırdım"

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUĞUM İÇİN BALKONDAN ATLADIM"

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamadığını belirten İnci, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım. Sonrasında linç edilmekten korktuğum için balkondan atladım, bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Daha sonra yakalandım" ifadelerini kullandı.

Sevgilisini bıçakla katleden caninin savunması şoke etti: "Yaşasın istedim, ambulans çağırdım"

ÜVEY BABA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada maktulün annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. A.O., Dilruba Elif Çetin’in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Sanık olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba’yı unutamadığını söyleyip benimle konuşmak istedi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

#Yaşam
