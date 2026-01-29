Sevgilisini bıçakla katleden caninin savunması şoke etti: "Yaşasın istedim, ambulans çağırdım"

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 22 Mayıs 2025 tarihinde yaşanan olayda; birlikte alkol alan Dilruba Elif Çetin’i (22) ve Burak İnci’nin (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İnci, Çetin'in sırtından 4 kez bıçaklayarak acımazsızca katletti.

Katil zanlısı Burak İnci'nin yargılanmasına Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan İnci, olayın şokunu halen üzerinden atamadığını iddia etti.

Dilruba’yı bıçakladıktan sonra hemen 112’yi aradığını söyleyen İnci, "Ekiplerin hemen gelmesini istedim. Hala onu unutamıyorum" diye konuştu.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUĞUM İÇİN BALKONDAN ATLADIM"

Tartışma sırasında öfkesine hakim olamadığını belirten İnci, "Bana bazı iddialarda bulununca sinirlendim. Mutfaktaki küçük ekmek bıçağını aldım. Sonrasında linç edilmekten korktuğum için balkondan atladım, bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Daha sonra yakalandım" ifadelerini kullandı.

ÜVEY BABA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada maktulün annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. A.O., Dilruba Elif Çetin’in annesinin vefatından sonra kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Sanık olaydan bir hafta önce evin balkonunun altına gelerek Dilruba’yı unutamadığını söyleyip benimle konuşmak istedi. Kabul etmedim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.