Sanal kumar bir kişinin daha hayatını kararttı! Borcu milyonları buldu, çözümü hırsızlıkta aradı

Mersin'de bir şahıs, silahla bastığı kuyumcudan 100 gramlık altını alıp kayıplara karıştı. Kısa sürede yakalanan zanlının 100 gramlık altını kaçarken düşürdüğü ve soygunu sanal kumarda yaklaşık 5 milyon lira borçlanması nedeniyle soygunu yaptığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:54

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan İ.Y. (32), bir kuyumcuya giderek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun “yok” cevabını vermesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs, bir süre sonra geri gelip bu kez de 100 gram altın talep etti. 100 gramlık külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çıkarıp ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

Sanal kumar bir kişinin daha hayatını kararttı! Borcu milyonları buldu, çözümü hırsızlıkta aradı

İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Sanal kumar bir kişinin daha hayatını kararttı! Borcu milyonları buldu, çözümü hırsızlıkta aradı

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Şüphelinin gidebileceği yollarda önlem alan ekipler, İ.Y.’yi yaklaşık yarım saat sonra üzerinde olayda kullandığı silahla yakaladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Sanal kumar bir kişinin daha hayatını kararttı! Borcu milyonları buldu, çözümü hırsızlıkta aradı

SANAL KUMARDAN 5 MİLYON TL BORÇU VARMIŞ

Çaldığı 100 gram altını kaçarken düşürdüğünü öne süren şüphelinin, sanal kumar oynadığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyon lira borca girdiğini söylediği öğrenildi.

