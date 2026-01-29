Sanal kumar bir kişinin daha hayatını kararttı! Borcu milyonları buldu, çözümü hırsızlıkta aradı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan İ.Y. (32), bir kuyumcuya giderek 1 kilogram altın almak istedi. Kuyumcunun “yok” cevabını vermesi üzerine dükkandan ayrılan şahıs, bir süre sonra geri gelip bu kez de 100 gram altın talep etti. 100 gramlık külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., silahını çıkarıp ateş ettikten sonra kayıplara karıştı.

İş yerinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Şüphelinin gidebileceği yollarda önlem alan ekipler, İ.Y.’yi yaklaşık yarım saat sonra üzerinde olayda kullandığı silahla yakaladı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

SANAL KUMARDAN 5 MİLYON TL BORÇU VARMIŞ

Çaldığı 100 gram altını kaçarken düşürdüğünü öne süren şüphelinin, sanal kumar oynadığı ve bu nedenle yaklaşık 5 milyon lira borca girdiğini söylediği öğrenildi.