CHP’li vekilin eski danışmanıydı! Cesedi Mavi Göl’de bulundu: Attığı son mesaj ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de kahreden bir olay yaşandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı.

Bir daha geri dönmeyen Özkanatoğlu'na ulaşamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Dün de Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİNE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenilen Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.