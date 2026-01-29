Gençlerin sokakta kanlı kavgası! O anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul Esenyurt’ta iki grup sokak ortasında kavga etti. Taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırırken, bir kişinin de bıçakla yaralandığı öğrenilirdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipler sevk edilirken, yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.