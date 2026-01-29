İzmir İSKİ su kesintisi listesi listesi! 29 Ocak Buca, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Foça su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintileri 5 saate kadar devam edecek. Su kesintilerinin ana boru hatlarında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklandığı belirtildi. Ana boru hattı arızasının yanı sıra bazı ilçelerde ise vana arızasının meydana geldiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından Buca, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Foça su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor. İZMİR İSKİ su kesintisi listesi 29 Ocak yayımlandı.

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in Buca, Gaziemir, Konak, Karabağlar, Foça, Menderes, Menemen ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri ile ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar şöyle:

Bornova Su Kesintisi 29 Ocak

Bornova ilçesinin Efeler ve Ufuk mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru arızası nedeniyle meydana gelen su kesintisnin saat 10.20 sıralarında sona ereceği belirtildi.

Foça Su Kesintisi 29 Ocak

Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde sabah saat 10.07 itibarıyla su kesintisi yaşanmaya başladı. Yaşanan su kesintisinin 2 saat süreceği ve 12.00'de sona ereceği açıklandı.

Gaziemir Su Kesintisi 29 Ocak

Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı, Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevg, Yeşil, Zafer ve Zafer SB mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Ana boru hatlarında meydana gelen arızanın saat 12.00'de giderilmesi ve su kesintisinin bitmesi bekleniyor.

Karabağlar Su Kesintisi 29 Ocak

Karabağlar ilçesinin ise tamamında su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre ana boru arızası nedeniyle yaşanan su keisntisi saat 12.00'de sona erecek.

Konak Su Kesintisi 29 Ocak

İZSU tarafından aktarılan bilgilere göre ana boru hattında meydana gelen arıza Konak ilçesini de etkiledi. Konak ilçesinin Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Çimentepe, Dayıemir, Dautepe, Göztepe, Hasan Özdemir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocatepe, Murat Reis, Piri Reis, Selçuk, Turgut Reis, Vezirağa, Zafertepe, 1. KAdriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahalleleri kesintiden etkilendi. Yaşanan su kesintisinin 12.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

Menderes Su Kesintisi 29 Ocak

Menderes ilçesinin ise Ata Mahallesi ana boru arızasından etkilenen bölgeler arasında yer aldı. İZSU tarafından kesintinin saat 12.00'de biteceği açıklandı.

Menemen Su Kesintisi 29 Ocak

Menemen ilçesinin Cumhuriyet, Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde pomba bakım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılıyor. Yaşanan su kesintisi 8 saat boyunca devam edecek ve saat 17.00'de sona erecek.

Urla Su Kesintisi 29 Ocak

Urla ilçesinin Yenikent ve Zeytinalanı mahallelerinde 3 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Ana boru arızası kaynaklı su kesintisinin saat 12.05'te sona ereceği belirtildi.

İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 29 OCAK?

İzmir'un Buca ilçesinin Efeler, Ufuk, Adatepe, akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca KOOP, Cumhuriyet, Çağdaş, ÇAldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Fırat, Gaziler, Göksü, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karaağaç, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kırklar, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathqan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yğitler, Zafer, 29 Ekim mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saat 07.00 sıralarında başlayan ve ana boru hattı arızasından dolayı meydana gelen su kesintisinin saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.