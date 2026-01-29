Menü Kapat
11°
 Şenay Yurtalan

Çorba yapacaktı, gözlerine inanamadı! Temizlenen balık iç organları alındıktan sonra çırpınmaya başladı

Pişirilmek üzere temizlenen ve iç organları alınan balık, mutfak tezgahının üzerinde kuyruğunu sallamaya başladı. Soslanıp yemek olması için pişirilmeye hazırlanan balık kas refleksleriyle dakikalarca çırpınıp ve olduğu yerde dönerken, gördüklerine inanamayan vatandaş balığın o anlarını cep telefonuyla kayıt altına aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 10:54

Balık pazarından tepegöz cinsi balık satın alan Necdet Tarım, eve gittikten yaklaşık 5 saat sonra pişirmek için balığı temizlemeye başladı. Tarım önce balığın iç organlarını temizledi sonra da yıkama işlemi için lavaboya geçti. Ancak burada hiç beklemediği bir şey oldu ve balık kuyruğunu sallayarak çırpınmaya başladı. Daha sonra çorba yapılmak üzere tencereye koyulan ve kaynatılmaya başlanan balık, pişirilme esnasında da hareket etmeye devam etti. Necdet Tarım, yaşananların ardından çorbayı pişirse de tüketmedi.

“ANİDEN ELİMDEN FIRLADI”

Düzenli olarak bölgedeki balık aldığını belirten Necdet Tarım, "Dün, daha önce hiç tecrübe etmediğim ilginç bir olay yaşadım. Mezattaki satıcılardan balık talep ettiğimde bana iskorpit önerdiler; bunun yanında, sonradan hakkında bilgi sahibi olduğum 'tepegöz' cinsi bir balık daha verdiler." dedi.
Balıkları satın aldıktan yaklaşık 5 saat sonra temizleme işlemine başladığını vurgulayan Tarım, "Balığın iç organlarını ve solungaçlarını tamamen temizleyip yıkama aşamasına geçtiğim sırada, balık aniden elimden fırladı ve canlı bir şekilde tezgahın üzerinde hareket etmeye başladı. Hayatımda ilk defa başıma gelen bu olay karşısında oldukça tedirgin oldum ve korktum." şeklinde konuştu.

Çorba yapacaktı, gözlerine inanamadı! Temizlenen balık iç organları alındıktan sonra çırpınmaya başladı

“HAZIRLADIĞIM ÇORBAYI İÇEMEDİM"

Balığın gösterdiği direnci ıstakoza benzeten ve bu durumun pişirme sürecini de etkilediğini belirten Tarım, "Niyetim balık çorbası yapmaktı ancak görüntülerde de görüldüğü üzere balık uzun süre canlılık belirtileri göstermeye devam etti. Yaşadığım bu olağandışı durum nedeniyle yemeği hazırlarken büyük tereddüt yaşadım. Balığı, diğer iskorpitlerle birlikte kaynayan suya attığımda dahi bir süre hareket ettiğini gözlemledim. Pişirme sonrası hareket kesilse de, hazırladığım çorbayı içemedim." İfadelerini kullandı.

Çorba yapacaktı, gözlerine inanamadı! Temizlenen balık iç organları alındıktan sonra çırpınmaya başladı

"TEPEGÖZ BALIĞININ YAŞAM DİRENCİ OLDUKÇA YÜKSEKTİR "

Yakaladığı balığın özellikleri hakkında konuşan balıkçı Hikmet Saka ise, "Tepegöz balığının çorbası son derece lezzetli olur. Bu türün büyükleri genellikle kumlu zeminlerde yaşar. Yapısı serttir ve yöremizde 'Tepegöz' olarak adlandırılır. Yaşam direnci oldukça yüksektir, canlılığını yitirmesi uzun sürer; böylesi denk gelmiş. Ne var ki çorbası çok güzeldir." şeklinde konuştu.

