Muğla'da balık denetimlerinde ceza yağıdı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 6 işletmeye 379 bin 175 TL idari para cezası kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 9-13 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapılması talimatı sonrası Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ekipleri 11 Ocak tarihinde Muğla genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

CEZA KESİLDİ

14 kontrol ekibi ile 7 ayrı lokasyonda yapılan denetimlerde; 43 adet toplu tüketim yeri, 35 adet satış yeri, 2 adet depo ve 3 adet karaya çıkış noktası kontrol edildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 işletmeye toplam 379 bin 176 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, 42 kilogram istavrit, 9 kilogram çipura, 7 kilogram mezgit, 4,5 kilogram lahos, 4 kilogram tekir, 1,95 kilogram dil ve 1,40 kilogram sargoz balığına, 440 metre markasız ve sahipsiz uzatma ağı ile sahibi kaçan 1 adet serpme ağına, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin bundan sonraki süreçte kararlılıkla devam edeceği açıklandı.