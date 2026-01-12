Doğu Ekspresi ile dolmuş çarpıştı! Kapalı olmasını umursamadı daldı

Kırıkkale'de dolmuş hemzemin geçidin bariyerleri kapalı olmasına rağmen geçiş yapmak istedi. Bu sırada Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi geçiş yaparken raylarda mahsur kalan araca feci biçimde çarptı.

DOĞU EKSPRESİ İLE ÇARPIŞTI

Görüntülere yansıyan kazada Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki dolmuşun süreci son anda mahsur kalan dolmuştan canını kurtardı. Doğu Ekspresi treninin çarptığı dolmuş metrelerce savruldu ve ağır hasar aldı.

Şoförün trenin gelişini fark ederek kaçmasıyla yaralanan olmadı. Trende de bir sıkıntının olmadığı öğrenildi. İncelemenin ardından Doğu Ekspresi seferine devam etti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.