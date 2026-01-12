Doğu Ekspresi ile dolmuş çarpıştı! Kapalı olmasını umursamadı daldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırıkkale'de dolmuş hemzemin geçidin bariyerleri kapalı olmasına rağmen geçiş yapmak istedi. Bu sırada Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi geçiş yaparken raylarda mahsur kalan araca feci biçimde çarptı.
Görüntülere yansıyan kazada Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki dolmuşun süreci son anda mahsur kalan dolmuştan canını kurtardı. Doğu Ekspresi treninin çarptığı dolmuş metrelerce savruldu ve ağır hasar aldı.
Şoförün trenin gelişini fark ederek kaçmasıyla yaralanan olmadı. Trende de bir sıkıntının olmadığı öğrenildi. İncelemenin ardından Doğu Ekspresi seferine devam etti.
Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.