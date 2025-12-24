Turistik Doğu Ekspresi haftada kaç sefer düzenlenecek? Doğu Ekspresi bilet fiyatları

Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğu için Ankara'dan uğurlandı.

Tren, Ankara–Kars istikametinde Erzincan’da 2,5, Erzurum’da 4, dönüşte ise İliç’te 3, Divriği’de 2,5 ve Sivas’ta 3 saatlik mola verecek.

Bin 360 kilometrelik güzergâhta duraklamalar dâhil yolculuk yaklaşık 33 saat sürecek.

Bu sezon toplam 60 sefer yapacak trenin 10 bin 800 yolcu taşıması planlanıyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HAFTADA KAÇ SEFER YAPACAK?

Ekspresin bugün başlayan yeni döneminde, Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026'ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapılacak.

Bilet ücretleri ise kişi başı 6 bin ile 8 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Ankara-Kars yönünde biletler tükenmişken Kars-Ankara yönünde satışlar sürüyor.