Karadeniz'e ilk hızlı tren! Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-Samsun arası 2.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da Yeşilkent Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmasında kavşak sayesinde zamandan 600 milyon, akaryakıttan 45 milyon olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını bildirdi.

"KAVŞAK SAYESİNDE 2 BİN 700 TON KARBON SALINIMI AZALTILACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Atakum ve İlkadım ilçelerimiz arasındaki ulaşımı rahatlatırken, Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul gibi merkezlere giden transit trafiğin standardını da yükselttik, trafik güvenliğini artırdık, kazaları minimize ettik. Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltarak Samsun'umuzun eşsiz doğasını korumaya katkıda bulunacağız."

ANKARA SAMSUN HIZLI TREN HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havza OSB'yi demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesiminin yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak." diye konuştu.

Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.

Bir müjde daha paylaşmak istediğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'un şehir içi trafiğine yeni bir soluk katacak Samsun Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ihalesini de bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. 13,3 kilometre uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve şehrimizin yoğun nüfuslu İlkadım ve Canik ilçeleriyle kamu kampüsü bölgesine de hizmet sunacak. Mevcut Samsun şehir içi tramvay hattında kullanılmak üzere bakanlığımızın koordinasyonundaki 10 yeni tramvay aracının teslimatına da inşallah başlayacağız."

Samsun'da saha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Uraloğlu, Samsun'da çok işler yaptıklarını memnuniyetle gördüklerini söyledi.

"BURADA YAPILAN HER HİZMET TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ HİZMETTİR"

Samsun'da yapılan işlerin sadece bir kente mahsus işler olmadığını belirten Uraloğlu, "Burada bölgeye, ülkemize hizmet edecek işler yapılıyor. Teşkilatımızla birliğimizi, beraberliğimizi Allahutaala daim eylesin. Buraya yaptığımız her hizmet, Karadeniz'e, Anadolu'ya, Türkiye'ye yapılmış hizmettir. Biz böyle görüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Yeşilkent Köprülü Kavşağı'nı bitirip hizmete açtıklarını dile getirdi.

"YENİ NESİLE BAZI ŞEYLERİ ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Batı Çevre Yolu'nun temelini atacaklarını söyleyen Uraloğlu, "Yeni nesil insanlara, çocuklarımıza, gençlerimize bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz ama ne tarafa başınızı çevirirseniz orada bakanlığımız ve bütün bakanlıklar iyi işler yaptık." ifadesini kullandı.

Sinop'a dünyanın en güzel yollarından birini yaptıklarını belirten Uraloğlu, Sarp'a kadar da modern bir yolu hayata geçirdiklerini söyledi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLERİ OY TERAZİSİNE KOYSAYDIK YÜZDE 80 OY ALIRDIK"

Havalimanı ilgili de düşünceleri olduğuna işaret eden Uraloğlu, projeleri peyderpey hayata geçireceklerini belirtti.

"AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yaptığımız işleri bir oy terazisine koymuş olsaydık, tartma imkanı olsaydı her ilde yüzde 80 oy alırdık." diyen Uraloğlu, şunları ifade etti:

"58 havalimanımız var ve bunların 30'a yakını doğuda. Karadeniz'i de sayarak söylüyorum. Dolayısıyla hiçbir tarafı ihmal etmedik. 'Bu benim evladımdır, akrabamdır, ana babamdır, komşumdur, mahallelimdir, köylümdür, oy verir' demeyeceğiz. O zaman iş geliyor teşkilat olarak hepimize. O zaman dokunacağız. Çünkü insanlarımız artık daha ben merkezli. 'Bizim gibi düşünür, nasılsa oy verir' asla demeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın gayret ettiğinin birazı kadar gayret edebilirsek maksat hasıl olmuş olur."

Uraloğlu, muhalefet etmeye çalışanların ülkeyi yönetebileceğine inanmadıklarını, belediyeleri yüzlerine gözlerine bulaştırdıklarını, yönetme kabiliyetlerinin olmadığını gördüklerini söyledi.