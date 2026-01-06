Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahası hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını bildirerek, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
10:28
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
10:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının yeni yıla rekorla başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısı

"2 BİN 177 TRANSİT UÇUŞLA EN YÜKSEK GÜNLÜK TRANSİT UÇUŞ SAYISINA ULAŞTIK"

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen bin 906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısı

DHMİ 2025 YILINDA TOPLAM TRAFİK SAYISINDA 6 KEZ, TRANSİT UÇUŞ SAYISINDA İSE 8 KEZ KENDİ REKORUNU KIRDI

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde DHMİ toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık" diye konuştu.

ETİKETLER
#Ekonomi
