Yaşlılar için çok kritik düzenleme! Bakan Işıkhan duyurdu: Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor

Ev hizmetlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamının da dışında olduğunu ifade eden Işıkhan, ancak bu durumun, çalışanın tamamen korumasız olduğu anlamına gelmediğini kaydetti.

Türk Borçlar Kanunu'nun, 417’nci maddesi uyarınca işverenin, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlü olduğuna işaret eden Işıkhan, "Bu alandaki önemli bir avantaj ise vergi boyutunda karşımıza çıkmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereği, ev hizmetlerinde özel kişiler tarafından çalıştırılanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir." dedi.

