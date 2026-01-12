Kayseri'de tartışma kötü bitti! 14 yaş küçüğü olan erkek arkadaşının banyoda canına kıydı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TARTIŞMA BANYODA TRAJEDİYLE SONUÇLANDI

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın teras katında yaşanan olayda, 34 yaşındaki F.Z. ile erkek arkadaşı 20 yaşındaki S.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.’yi bıçakladı.

GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.