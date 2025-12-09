Kadına şiddet dehşeti kamerada: Zorla evi bastı, defalarca bıçakladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak yaraladı. Kayınbabasının evine gitti kapı açılmayınca balkondan girdi. Kaçmaya çalışan kadını kovaladı, yakalayınca bıçaklayarak yaraladı.

KAYINBABASININ EVİNDE BASTI

Bazlambaç köyünde Y.B., kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi. Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı.

BOĞAZINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.