Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bartın'da KADES kurtarışı! Genç kadın ölümden döndü saldırgan kendini vurdu

Bartın'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek arkadaşı A.G.'yi gören E.Ü., anında KADES uygulamasını kullanarak jandarmadan yardım istedi. Bölgeye hızla intikal eden jandarma ekiplerinin 4 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kaldı; silahlı şahıs, tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 20:47

'da bulunan sevgilisini görünce KADES ile yardım isteyen kadını, jandarmanın anında müdahale kurtardı. Jandarmanın 4 saat ikna etmeye çalıştığı şahıs, silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Bartın'da KADES kurtarışı! Genç kadın ölümden döndü saldırgan kendini vurdu

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE KADES'İ KULLANDI

Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Bartın'da KADES kurtarışı! Genç kadın ölümden döndü saldırgan kendini vurdu

SİLAHLI SALDIRGAN KENDİNİ VURDU

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Bartın'da KADES kurtarışı! Genç kadın ölümden döndü saldırgan kendini vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün KADES'ten yardım istediği günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter anlattı
Polis pazar yerinde kadınlara KADES'i anlattı
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#jandarma
#bartın
#Uzaklaştırma Kararı
#Kades
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.