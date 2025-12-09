Bartın'da KADES kurtarışı! Genç kadın ölümden döndü saldırgan kendini vurdu

Bartın'da uzaklaştırma kararı bulunan sevgilisini görünce KADES ile yardım isteyen kadını, jandarmanın anında müdahale kurtardı. Jandarmanın 4 saat ikna etmeye çalıştığı şahıs, silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN ESKİ SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE KADES'İ KULLANDI

Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

SİLAHLI SALDIRGAN KENDİNİ VURDU

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.