Güllü'nün KADES'ten yardım istediği günü oğlu Tuğberk Yağız Gülter anlattı

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün zaman zaman oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğü iddia edilmişti. Güllü'nün KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu kanıtlanırken, olayla ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ilk kez konuştu.

GÜLLÜ'NÜN KADES'TEN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİASI DOĞRU ÇIKTI

“Neler Oluyor Hayatta” programı, Güllü’nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayına dair dikkat çeken bilgilere ulaştı. Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü ve KADES'e başvurduğu iddiası gündem olurken, programda iddiaların doğru olduğu belirtildi. Sanatçı, oğlu Tuğberk Yağız'dan şiddet görünce 2023 yılında Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU KADES OLAYI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet olayını yalanlarken, Güllü'nün KADES'ten yardım çağrısında bulunduğu günü anlattı. Gülter, "Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER HAKKINDAKİ İDDİALAR KAN DONDURDU

Arabesk müziği sanatçısı Güllü, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşına attığı "Annemi öldüreceğim" sözleriyle tekrar ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı "Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış beni aradı, 'ben bu kadını öldüreceğim' dedi" sözleriyle gündem oldu.