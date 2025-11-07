Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!

Türkiye'de rap müziğinin öncü isimlerinden Sagopa Kajmer "Nun Sultan" adını verdiği yeni projesini duyurdu. Yapay zekadan faydalanarak şarkılarını kadın sesinden söyletildiğini belirten ünlü rapçi müzik dünyasının durumuna ilişkin hem eleştirilerde hem de geleceğine dair öngörülerde bulundu.

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!
"Neyim Var Ki", "Ateşten Gömlek", "Toz Taneleri" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan rapçi Sagopa Kajmer yapay zekadan faydalanarak hazırladığı albümünü duyurdu. "Biliyorum içinizden bazıları ''Ah be Sago sen de mi?' diyorsunuz. Durum açıkçası çok ciddi." diyerek hayranlarının kendisine tepki gösterebileceğini belirten ünlü rapçi yüzde 50/50 tasarladığı albümü ve yapay zekanın dünyasında geldiği durumu değerlendirdi.

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!


Eski şarkısı Durdur Beni üzerinde çalışmaları yaptığını belirten sanatçı yapay zekanın henüz kendi sesini tam taklit edemediğini hazırladığı "Nun Sultan" albümünü kadın sesiyle oluşturduğunu belirtti

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!


"'BU İŞTE BİR İŞ VAR' DEDİRTİYORDU"


Gerçek Adı Yunus Özyavuz olan sanatçı, müzik dünyasının son durumuna ilişkin şu eleştirilerde bulundu: "İçinde bulunduğumuz zamanın en çok konuşulan konularından birisi şüphesiz ki yapay zeka. Müzikteki yapay zeka etkisini görüp işin derinine indikçe benim için de görüntü daha da netleşti. Müzik konusunda eksik ve cidden hacimsiz yeni prodüktörlerin şaşırtıcı ve kendilerini aşan kalitede beatler, müzikler ortaya koyması, bana 2019 senesinden beri ''bu işte bir iş var.'' dedirtiyordu. En başında kaliteli gelen müziklerin de aynılaştığını gördük. Neden ortaya konulan müziklerin birbirine bu kadar yakın ve sıkıcı olduğunu da artık anlamış oldum. Yapay zeka ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için yola çıktım."

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!


"YAPAY ZEKA BENİ TAKLİT EDEMİYOR, BU İYİ BİR ŞEY"


Sanatçı bu düşüncelerinden sonra yapay zeka çalışmalarına yoğunlaştığını açıkladı ancak kendi sesini klonlamada başarılı olamadığını belirtti:
"Öncelikle eski şarkılarımdan birine yorum yapmasını istedim ve Durdur beni adlı şarkım üzerinde çalıştım. Açıkçası sonuç yüzümde beliren şaşkınlık gülümsemesiydi. Daha özgün şeyler ortaya koymam gerektiğini düşünüp yeniden sözler yazmaya başladım. 6-7 gün içinde yepyeni sözlerle 20 ye yakın şarkı düzenledim. Hepsi de kalitesi iyi, dinlenebilir şarkılar oldu. Sago ses klonu olarak denediğim şeyler Sago olamadı. Eğer olsaydı ve içime de sinseydi kendi sesimden denemeler yapabilirdim ama maalesef yapay zeka henüz beni taklit edemiyor ve bu da aslında iyi bir şey. Ortaya çıkan şarkıları bir albümde toplamaya karar verdim. Yüzde 50/50 tasarladığım projede sözlerin, müzik komutlarının tamamı bana ait. Komutlarımla ortaya çıkan müzik açıkçası çevremde şaşkınlık yarattı. Hatta öyle versiyonlar ortaya çıktı ki onları da remix albümü yaptım."

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!


"YAPAY ZEKA MÜZİĞİ BİLİNİN ELİNDE KESKİN KILIÇ"


"Biliyorum içinizden bazıları ''ah be Sago sen de mi?'' diyorsunuz. Durum açıkçası çok ciddi." diyerek kendisine gelecek eleştirilere de baştan işaret eden sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hatta sandığınızdan da ciddi. Yapay zeka müziği bilenin elinde çok keskin bir kılıca dönüveriyor. Müziği bilmez, iki sample kesemeyecek adamların elindeyse Aleaddinin sihirli lambasına dönüşebiliyor. NUN Sultan adı nerden çıktı? Aslında tersten okunduğunda değişmeyip aynı kalabilen bir kelime arıyordum. Anlamlı bir kelime mesela KEK gibi:) sonra NUN aklıma geldi. Şarkıları kadın sesinden söylettiğim için uygun oldu. Nun ''Nisa'' yani kadın kelimesinin başlangıcı olan harf aynı zamanda. Mantıklı geldi ve NUN da karar kıldım. Ben bu projede sizlere rap olmayan şarkılar yaptım. Dinlenebilir müzik ortaya koydum. Umarım hoşunuza gider. Bu da müzikal deneyimimde bana enteresan bir hatıra oldu."

Sagopa Kajmer yapay zekalı 'Nun Sultan' projesini duyurdu: 'Ah be Sago sen de mi?' diyeceksiniz!
