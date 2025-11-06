Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı

Geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştiren Mustafa Sandal'a "Eskisin defol" sözleriyle tepki toplayan Lvbel C5, yeni aracıyla Maslak'ta görüntülendi. Lvbel C5'in 15 milyon değerindeki aracı ise röportajın önüne geçti.

LVBEL C5'İN YENİ ARACININ FİYATI 15 MİLYON TL

Genç yetenekleri keşfetmek için yeni bir yapım şirketi kurduğunu söyleyen rapçi, gece sonunda yeni aldığı 15 milyonluk lüks aracıyla evinin yolunu tuttu. Bir önceki arabasının fiyatıyla da çok konuşulan Lvbel C5'e hayranlarından kavgalı olduğu Mustafa Sandal'ın "Onun arabası var güzel mi, güzel?" şarkısıyla gönderme yaptı.

MUSTAFA SANDAL İLE LVBEL C5 KAVGASINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Mustafa Sandal, konserinde Lvbel C5'in Hav Hav şarkısını eleştirmiş ve gündem olmuştu. İkili arasında yaşanan polemik bu hafta iyice tırmandı. Orkun Işıtmak'ın sorularını cevaplayan rapçi Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.” şeklinde konuştu.