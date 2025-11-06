Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı

Lvbel C5 adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, yeni işini anlatırken, aracıyla da dikkat çekti. Genç yetenekleri keşfetmek için şirket kurduğunu belirten Lvbel C5, gece sonunda bindiği 15 milyon TL'lik aracıyla dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 16:07

Geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştiren 'a "Eskisin defol" sözleriyle tepki toplayan Lvbel C5, yeni aracıyla Maslak'ta görüntülendi. Lvbel C5'in 15 milyon değerindeki aracı ise röportajın önüne geçti.

LVBEL C5'İN YENİ ARACININ FİYATI 15 MİLYON TL

Genç yetenekleri keşfetmek için yeni bir yapım şirketi kurduğunu söyleyen rapçi, gece sonunda yeni aldığı 15 milyonluk lüks aracıyla evinin yolunu tuttu. Bir önceki arabasının fiyatıyla da çok konuşulan Lvbel C5'e hayranlarından kavgalı olduğu Mustafa Sandal'ın "Onun arabası var güzel mi, güzel?" şarkısıyla gönderme yaptı.

Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı

MUSTAFA SANDAL İLE LVBEL C5 KAVGASINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Mustafa Sandal, konserinde Lvbel C5'in Hav Hav şarkısını eleştirmiş ve gündem olmuştu. İkili arasında yaşanan polemik bu hafta iyice tırmandı. Orkun Işıtmak'ın sorularını cevaplayan rapçi Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı

Katıldığı programda Mustafa Sandal hakkında konuşan Lvbel C5, “Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye yapıyorsun. Onlar arkadan havlarlar diyen birine laf ediyorsun. Eskisin, defol.” şeklinde konuştu.

Lvbel C5'in aracını görenler Mustafa Sandal'ın şarkısıyla takılmadan yapamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar kan dondurdu: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp, dövdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti
ETİKETLER
#şarkı
#kavga
#araba
#mustafa sandal
#Lvbel C5
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.