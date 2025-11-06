Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti

Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde yaşanan tartışma sosyal medyayı salladı. Organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar otelden tek tek ayrıldı.

KAİNAT GÜZELLERİNE ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA KOVDU

Olay yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasıyla başladı.

Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diyerek hakaret etti.

Bosch, Nawat'ı, bir kadın olarak kendisine saygı duymamakla suçlayarak, "Benim bir iradem var" sözleriyle cevap verdi. Tartışma, başkan yardımcısının "Sorum şu: Tayland'ı tanıtmak için çalışabilir misin, çalışamaz mısın? Evet mi, hayır mı?" demesiyle devam etti.

Başta Danimarkalı 2024 Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere güzellik kraliçelerinden bazıları, Meksika Güzeli'ni desteklemek için kitlesel bir ayaklanma başlattı. Yarışmacıların salondan çıkmak üzere yerlerinden kalkmaları esnasında Nawat Itsaragrisil'in; "Durun, durun! Oturun!" diye bağırdığı duyuluyordu.