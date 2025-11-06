Menü Kapat
17°
 Dilek Ulusan

Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti

Kainat Güzellik Yarışması'nda yaşanan olay sosyal medyanın gündemine düştü. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar otelden tek tek ayrıldı.

Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti
Bu yıl Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) öncesinde yaşanan sosyal medyayı salladı. Organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacılar otelden tek tek ayrıldı.

KAİNAT GÜZELLERİNE ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA KOVDU

Olay yarışma organizasyon yetkilisinin Miss Meksika Güzeli'ni tanıtım çekimine katılmayarak 'saygısızlık' gösterdiği gerekçesiyle herkesin içinde azarlamasıyla başladı.

Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti

Miss Universe Tayland'ın resmi Facebook sayfasında yayınlanan görüntülerde; Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch'tan kameraların önünde ayağa kalkıp kendini açıklamasını istedi. Meksika Güzeli'nin başkana yarışmadaki arkadaşları önünde azarlanmak istemediğini söylemesi üzerine Nawat Itsaragrisil, "Sana konuşma fırsatı vermedim. Hâlâ konuşuyorum, hâlâ konuşuyorum, dinle!" diyerek etti.

Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti

Bosch, Nawat'ı, bir kadın olarak kendisine saygı duymamakla suçlayarak, "Benim bir iradem var" sözleriyle cevap verdi. Tartışma, başkan yardımcısının "Sorum şu: Tayland'ı tanıtmak için çalışabilir misin, çalışamaz mısın? Evet mi, hayır mı?" demesiyle devam etti.

Kainat güzelini önce azarladı, sonra salondan kovdu! Bu sefer tüm güzeller harekete geçti

Başta Danimarkalı 2024 Kainat Güzeli Victoria Theilvig olmak üzere güzellik kraliçelerinden bazıları, Meksika Güzeli'ni desteklemek için kitlesel bir ayaklanma başlattı. Yarışmacıların salondan çıkmak üzere yerlerinden kalkmaları esnasında Nawat Itsaragrisil'in; "Durun, durun! Oturun!" diye bağırdığı duyuluyordu.

