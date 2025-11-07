Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu

Leyla Tanlar, Paramparça dizisinde birlikte rol aldığı ve dostlukları yıllardır devam eden Alina Boz'un tiyatro oyununda yalnız bırakmadı. Burak Dakak ile 2 yıldır nişanlı olan Leyla Tanlar üşendikleri için evlenemediklerini açıkladı.

LEYLA TANLAR İLE BURAK ÜŞENDİKLERİ İÇİN EVLENEMİYOR

Leyla Tanlar, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını cevapladı. Alina Boz ile dostluklarının uzun yıllardır devam ettiğini belirten Leyla Tanlar düğün sorularına ise ilginç bir bir cevap verdi. Evlilik hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tanlar, Burak Dakak ile ilişkisinin yolunda gittiğini ancak zamansızlıktan dolayı evlenemedikleri itiraf etti.

Çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını söyleyen Leyla Tanlar, "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" diyerek hayranlarını şaşırttı.

BURAK DAKAK KİMDİR?

8 Haziran 1998 doğumlu Burak Dakak, Ankara doğumludur. 2009 yılında Doğruluk Ekseni yapımında rol alan oyuncu, Geniş Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çukur ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol aldı.