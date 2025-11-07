Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu

Güzel Günler dizisinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak 2023 yılında nişanlandı. Katıldığı galada konuşan Leyla Tanlar, "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Üşeniyoruz, biri bizi evlendirsin" dedi.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu
Leyla Tanlar, Paramparça dizisinde birlikte rol aldığı ve dostlukları yıllardır devam eden 'un tiyatro oyununda yalnız bırakmadı. ile 2 yıldır nişanlı olan Leyla Tanlar üşendikleri için evlenemediklerini açıkladı.

LEYLA TANLAR İLE BURAK ÜŞENDİKLERİ İÇİN EVLENEMİYOR

Leyla Tanlar, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını cevapladı. Alina Boz ile dostluklarının uzun yıllardır devam ettiğini belirten Leyla Tanlar düğün sorularına ise ilginç bir bir cevap verdi. hakkında samimi açıklamalarda bulunan Tanlar, Burak Dakak ile ilişkisinin yolunda gittiğini ancak zamansızlıktan dolayı evlenemedikleri itiraf etti.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu

Çalışmadığı zamanlarda evden pek çıkmadığını söyleyen Leyla Tanlar, "Çok istiyoruz ikimiz de, keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek. O üşengeçlikle uzuyor. Yoksa çok istiyoruz" diyerek hayranlarını şaşırttı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu

BURAK DAKAK KİMDİR?

8 Haziran 1998 doğumlu Burak Dakak, Ankara doğumludur. 2009 yılında Doğruluk Ekseni yapımında rol alan oyuncu, Geniş Aile, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Çukur ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol aldı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın düğünü için tek engel belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

LEYLA TANLAR KAÇ YAŞINDA?
13 Aralık 1997 doğumlu Leyla Tanlar, ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Paramparça dizisiyle oyunculuğa başlayan leyla Tanlar, Şahin Tepesi, Güzel Günler ve Siyah Kalp gibi dizilerde rol aldı.
