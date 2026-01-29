Sokak ortasında birbirine girdiler! Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Bursa’da sokak ortasında tartışan iki genç kısa süre sonra kavgaya tutuştu. Gençlerin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde iki genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepler kavga çıktı. İlk olarak tartışan gençler kısa süre içinde birbirlerine yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Şiddet dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.