Mardin'deki 1 kişinin öldüğü kanlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde 26 Ocak tarihinde gerçekleşen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, dört kişinin ise yaralandığı silahlı kavgaya dair yeni görüntüler çıktı. Sebebi henüz netleşmeyen bir gerginliğin hızla büyümesiyle tarafların birbirine ateş açtığı o anlarda, çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük panik ve silahların kullanıldığı saniyeler güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kanlı olayda 56 yaşındaki Suud Çeçen hayatını kaybederken, emniyet birimlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla, 5’i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.