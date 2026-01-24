Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Minare ve yanındaki çalışan yaralanırken kaçan saldırgan her yerde aranıyor. Olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama yapıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
18:06
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
18:06

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Haşimiye Meydanı'nda sosyal medyadaki videolarıyla fenomen olan Bakır Minare'ye ait kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırıda dükkan sahibi Bakır Minare ile yanında çalışan Halil P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırıyla ilgili Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.01.2026 tarihinde Eyyübiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında B.M. ve İ.P. isimli kişiler hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır.

Fenomen Bakır Minare'nin kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimlik bilgileri tespit edilmiş olup yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Müşteki kişi hastanedeki beyanında, daha önce tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtmiş ise de emniyet birimlerimize bu yönde herhangi bir şikayeti ve başvurusu olmadığı, ayrıca ilgili kolluk birimimiz tarafından kişinin sosyal medyadaki paylaşımları üzerine kendisiyle özellikle irtibat kurulduğu halde bir şikayetinin bulunmadığını belirttiği anlaşılmıştır.

Güvenlik kuruluşlarımız, ilgili idari ve adli merciler görevlerini, mevzuatın belirlediği çerçevede yasal sorumlulukları kapsamında hassasiyetle yerine getirmektedir. Meydana gelen olayın şüphelisi en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilecek ve olay kapsamlı şekilde soruşturularak aydınlatılacaktır."

#Yaşam
