Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Sosyal medyada lüks paylaşım yapanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sosyal medya paylaşımlarını mercek altına aldı. GİB'den yapılan açıklamada paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerin için ağır cezaların uygulandığını belirtti. İşte detaylar...

24.01.2026
24.01.2026
saat ikonu 16:59

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam ve yüksek harcama görüntülerine yönelik açıklama yaptı. GİB, söz konusu paylaşımların yakından takip edildiğini belirtti.

Sosyal medyada lüks paylaşım yapanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

GİB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımlarının denetim sürecine dahil edildiği belirtildi.

GİB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında paylaşılan aşırı lüks harcamalar ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımları yakından takip ediyor.

Sosyal medyada lüks paylaşım yapanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kritik açıklama

Sosyal medyada yer alan ve gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları, organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamalar Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulmakta olup beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılında sosyal medya üzerinden ihbar edilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5.559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve sonucunda 573 milyon TL ceza kesilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımları izlemeye devam edecektir."

https://x.com/gibsosyalmedya/status/2015047202255642882

#Ekonomi
