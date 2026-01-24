Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüsün aracı ezdiği feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri kesiminde feci bir kaza yaşandı. Tekirdağ'dan İstanbul'a hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında gişeden geçiş sırasında otomobile çarptı.

Adeta can pazarının yaşandığı olay yerinde ekipler araç içinde sıkışan yolculardan G.Ş.’yi (16) yaralı olarak hastaneye kaldırmıştı.

Araç içindeki anne Fatma Şengün ve Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Fatma ve Emin Şengün çiftinin cenazesi morga kaldırılmıştı.

“HIZLI GİDİYORDUK”

Otobüste bulunan yolculardan Hüseyin Mert Duman, "Hızlı gidiyorduk. Araç önümüze atladı. Çok kötü oldu. Millet yaralandı. Çerkezköy’den Esenler Otogarına gidiyorduk" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.