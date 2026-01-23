Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç ve otobüs kazaya karıştı: Araçta sıkışanlar var

Kategoriler
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri girişinde bir araçla otobüs kazaya karıştı. Araçta sıkışanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı.
Olay yerinden ilk görüntüler geldi. İHA muhabiri Murat Delice 1 kişinin ağır yaralı olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...