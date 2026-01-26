Futbol sahasına silahlı saldırı! Meksika'daki olayda çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca şehrinde bir amatör futbol maçı faciayla sonuçlandı. Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma silahlı saldırı düzenledi.

Loma de Flores semtinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

''SALDIRI ÜZÜCÜ VE KORKAKÇA''

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto yaptığı açıklamada, saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca’da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" denildi.