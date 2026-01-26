Kampların yönetimi Suriye ordusunda: Tarihin en büyük terörist nakli gerçekleşiyor

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasındaki ateşkes 15 gün uzatıldı. Bu süreçte YPG'nin elinden, Suriye ordusuna geçen kampların yönetimi için harekete geçildi. ABD, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın görüşmelerinin ardından terör örgütü DAEŞ mensuplarının Irak'a nakledilmesi konusunda anlaşıldı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cooper Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkese uyulmasının ve Suriye'deki DEAŞ üyelerinin koordineli şekilde Irak'a transfer edilmesini yazdı.

https://x.com/CENTCOM/status/2014067701325434927

Anlaşma doğrultusunda geçtiğimiz hafta 150 terörist Irak'a gönderildi. Pazar günü ise yüksek güvenlik önlemleri altında 300 terörist daha Suriye dışına çıkarıldı.

ÜLKEDE 8 BİN 400 DAEŞ'Lİ TERÖRİST VAR

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 400 bin DAEŞ'li terörist bulunuyor. Yine aynı verilere göre, bu teröristlerin aileleri ve çocukları olduğu belirtilen 35 bin kişilik bin nüfus da ülkedeki kamplarda barınıyor. Kamplardaki ailelerin tam sayı bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanlığı, ocak ayında yayınladığı bilgi notunda, “Bekleyen İŞİD Ordusu” adını verdiği terörist varlığında 70 ayrı ülkenin vatandaşı olduğu bilgisine yer verdi. Sayıları tahminen 8 bin 400 olarak belirtilen DAEŞ'li teröristlerin içinde 3 bin civarında Irak vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 70 civarında ABD vatandaşı DAEŞ mensubu da halen tutuklu olarak Suriye'de bulunuyor.

ABD Kongresi raporlarına göre, Suriye'deki iki ana kampta. Sivillerin tutulduğu El Hol kampında, 28 bin 400 kişi bulunuyor. Bu kamptakilerin yüzde 51'İ Suriye'li. Geriye kalanların yüzde 28'i ise Irak vatandaşı.

El Roj kampında aynı rapora göre, 2 bin 400 kişi bulunuyor. Bu kamptakilerin yüzde 92'si Irak ve Suriye dışındaki ülkelerin vatandaşı.