Dünya
Editor
 Selahattin Demirel

Suriye ordusu YPG'nin Rakka'da hapis tuttuğu 126 çocuğu serbest bıraktı

Suriye güvenlik güçleri, kontrolü ele geçirilen El-Aktan Cezaevi'nde terör örgütü YPG'nin esir tuttuğu 126 çocuğu serbest bıraktı. Serbest kalan çocuklar "Üzerimize soğuk su atıyorlardı, dövüyorlardı, namaz kılmak yasaktı" sözleriyle gördükleri işkenceleri anlattı.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
23:15
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
23:15

Suriye güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG'ye operasyonlarının ardından dün akşam kontrolünü ele geçirdiği Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi'nden YPG tarafından esir tutulan birçok çocuk kurtarıldı.

HAPİSHANEDE TÜRLÜ İŞKENCELERE MARUZ KALDILAR

Suriyeli güvenlik kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada, Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin 18 yaşından küçük 126 esiri özgürlüğüne kavuşturduğunu bildirdi. Basın mensuplarına konuşan bir çocuk, SDG tarafından esir tutuldukları sürede çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını söyledi.
Yerel kaynaklar, kurtarılan çocukların aileleriyle bir araya gelmeleri için Rakka Adalet Sarayı'na götürüldüğünü kaydetti.

Suriye ordusu YPG'nin Rakka'da hapis tuttuğu 126 çocuğu serbest bıraktı

AİLELERİN ÇAĞRISIYLA BİRLİKTE ÇOCUKLAR DA SERBEST BIRAKILDI

Mahkum edilen çocukların tutulduğu hapishaneyle ilgili gelişme, yakınlarının YPG tarafından "asılsız veya kasıtlı suçlamalarla" tutuklandığını belirten ailelerin cezaevi çevresinde toplanmasıyla ve terör örgütü tarafından cezaevine kapatılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte yaşandı.

"NAMAZ KILMAK YASAKTI"

Sosyal medyada gezen görüntülerde serbest bırakıldığında ayakkabısı olmayan ve üzerlerinde kısa kollu yazlık tişörtler olan 13-15 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun açıklamalarına yer verildi.

YPG hapishanesinde 6 ay ile 11 ay arasında değişen sürelerde kaldığını belirten çocuklar yaşadıklarını “Üzerimize soğuk su atıyorlardı, dövüyorlardı, yemek yok, cemaatle namaz kılmak yasaktı, gece namazı da cemaatle kılmak yasaktı” sözleriyle anlattı.

#Dünya
